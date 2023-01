Secondo alcuni media tedeschi Biden sarebbe furioso con Scholz

Ci sarebbe una situazione di forte tensione tra gli Stati Uniti e la Germania relativa alla questione della consegna dei carri armati tedeschi Leopard all’Ucraina. Lo rivela la Süddeutsche Zeitung, citando un rapporto interno di ambienti governativi americani.

Gli Usa non avrebbero gradito, in particolare, le dichiarazioni riportate dai media secondo cui il cancelliere tedesco Olaf Scholz, in una telefonata con il presidente americano Joe Biden, avrebbe legato la possibile consegna dei Leopard a Kiev a quella dei carri armati Abrams da parte degli Stati Uniti. Secondo Süddeutsche Zeitung, il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin, che avrebbe appreso delle dichiarazioni di Scholz mentre si recava in visita a Berlino, ha avuto un’accesa discussione con il capo della cancellieria tedesca, Wolfgang Schmidt, ai margini della riunione del gruppo di contatto per l’Ucraina a Ramstein venerdì scorso. L’incontro è stato definto piuttosto “teso”.

Inoltre, il consigliere per la sicurezza Usa, Jake Sullivan, avrebbe chiamato il consigliere per la politica estera tedesco, Jens Plötner, protestando vivacemente per le presunte condizioni tedesche alla consegna dei Leopard a Kiev. Süddeutsche Zeitung cita anche la ‘lettura del Riot Act’ da parte di Sullivan, con riferimento ad un ‘severo avvertimento’ da parte del consigliere Usa nei confronti di Berlino.

Macron e i carri Leclerc

Emmanuel Macron, dopo aver incontrato Olaf Scholz, non esclude invece l’invio dei carri Leclerc.

