La valutazione verrà fatta a condizione che "non portino a un'escalation"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che “nulla è escluso” riguardo alla consegna dei carri armati Leclerc all’Ucraina. “Nulla è escluso e si valuta collettivamente rispetto a tre criteri”, ha detto Macron nel corso di una conferenza stampa insieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz per il 60° anniversario del Trattato dell’Eliseo. Il primo, “che non portino ad un’escalation”, il secondo, “che possano fornire un sostegno reale ed efficace” all’Ucraina, e il terzo, che non “indebolisca le nostre stesse capacità di difesa”, ha spiegato Macron.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata