Berlino frena sui Leopard, Zelensky tuona: "Non possiamo aspettare"

Al vertice di Ramstein Stati Uniti e alleati confermano il pieno sostegno a Kiev, con gli americani che annunciano un nuovo pacchetto di aiuti da due miliardi e mezzo di dollari. Nessun accordo sull’invio dei carri armati di produzione tedesca Leopard 2. Manca infatti il via libera di Berlino. “La Germania non sta esitando. Sta agendo con la giusta cautela. Sono nuove misure da decidere, e vanno prese con cautela. Vanno monitorate con attenzione le conseguenze per tutte le parti coinvolte”, ha detto il ministro tedesco della Difesa Pistorius, aggiungendo che “non c’è ancora un’opinione unanime tra gli alleati”.

Dal canto suo il presidente ucraino Zelensky ringrazia ma precisa: “Non c’è alternativa all’invio dei carri armati moderni”. Sull’invio di carri armati è intervenuto anche il Cremlino I sottilineando che “non cambieranno sostanzialmente nulla, ma aggiungeranno problemi all’Ucraina e al popolo ucraino”. Il portavoce Dmitry Peskov ha parlato di “un’illusione” da parte dell’Occidente sulla possibilità che l’Ucraina possa avere successo sul campo di battaglia.

Nel frattempo continuano a piovere bombe russe in Ucraina: a Vovchansk, piccola cittadina nella regione orientale di Kharkiv, una donna è morta dopo che una granata lanciata dalle truppe russe ha colpito la sua abitazione.

Soldati Kiev si addestreranno su carri armati Leopard in Polonia

In attesa di una decisione sulla fornitura di carri armati tedeschi, l’Ucraina ha però concordato l’addestramento delle sue forze militari specifiche sui Leopard. Lo ha affermato il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, in un’intervista a The Voice of America riportata da Ukrainska Pravda. “E’ un’opportunità per poter iniziare delle missioni di addestramento con i Paesi che possiedono i Leopard. Inizieremo con questo e poi andremo avanti”, ha spiegato. “Spero che la Germania, con calma, giunga a una decisione in merito all’eventuale trasferimento di carri armati Leopard conducendo le proprie consultazioni interne. Guardo a questo con ottimismo”, ha concluso.

