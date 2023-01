Il segretario americano alla Difesa: "È un momento decisivo"

Nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina da 2,5 miliardi di dollari in arrivo dagli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stato il segretario americano alla Difesa, Lloyd Austin, aprendo la riunione del gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina nella base Nato di Ramstein, Germania. “È un momento decisivo”, ha dichiarato Austin che poi ha aggiunto: “Il popolo ucraino ci guarda, il Cremlino ci guarda, la storia ci guarda, quindi non molleremo e non vacilleremo nella nostra determinazione ad aiutare l’Ucraina a difendersi dall’aggressione imperiale della Russia”.

