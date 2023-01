Lo ha annunciato il presidente americano Joe Biden: "I russi stanno cominciando a capire che funzionano bene"

Anche la Germania fornirà all’Ucraina una batteria di missili Patriot. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden, durante una riunione del suo gabinetto, riferendo della “lunga discussione” avuta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, nella quale è stato deciso anche l’invio di mezzi corazzati Bradley e Marden a Kiev. La guerra in Ucraina al momento è a un “punto critico”, ha detto Biden, e “dobbiamo fare tutto ciò che possiamo per aiutare gli ucraini a resistere all’invasione russa“. Le truppe russe, ha aggiunto, “non stanno affatto mollando”. Quindi, “aumenteremo il sostegno all’Ucraina”. Quanto ai Patriot, Biden ha affermato che servono all’Ucraina per “difendersi dagli attacchi aerei russi” e che “funzionano e i russi stanno cominciando a capire che funzionano bene“. I Patriot, ha detto ancora il presidente, “aiuteranno molto”.

