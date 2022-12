Russi hanno spostato aerei da Engels dopo attacco

L’allerta aerea per minaccia di attacchi missilistici è stata lanciata in tutta l’Ucraina. Come scrive il sito bielorusso Gayun, dall’aeroporto bielorusso ‘Machulyshchi’ sono decollati l’aereo Mig-31k ‘Kinzhaliv’ e l’aereo di tracciamento radar a lungo raggio Il-76 A-50 ‘Serhiy Atayants’.

L’esercito russo ha spostato molti dei suoi aerei da guerra dalla base aerea di Engels dopo che questa è stata attaccata ieri da droni ucraini. Lo riferisce un portavoce dell’aeronautica ucraina, citato dal Guardian. Gli aerei sono stati trasferiti in altre località. Tre militari russi sono rimasti uccisi nell’attacco alla base aerea, cruciale per le operazioni dell’aviazione russa contro l’Ucraina. Engels si trova infatti a circa 480 chilometri dal confine ucraino e a più di 720 chilometri a sud-est di Mosca.

