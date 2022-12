Giorgia Meloni dà forfait al vertice EuroMed in Spagna perché influenzata. Non era comunque previsto un bilaterale con Macron

Giorgia Meloni non sarà al vertice EuroMed in Spagna poiché influenzata. Al suo posto la delegazione italiana è guidata da Antonio Tajani. Il vertice è importante soprattutto per le tensioni riaccese tra Italia e Francia sul caso Ocean Viking e la gestione dei migranti in Europa. Se nelle scorse settimane sembrava ci fossero stati passi avanti, alla vigilia del vertice EuroMed si sono riaccesi i dissapori, con l’Eliseo che fa sapere di non aver avvertito un cambio di rotta da Palazzo Chigi sulla vicenda.

Non era, infatti, previsto un bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron in Spagna, dove Meloni, per la prima volta da premier, avrebbe dovuto prendere parte al vertice EuroMed, che riunisce i leader dei nove Paesi del sud dell’Unione europea. In programma per la presidente del Consiglio italiana c’era un breve incontro con il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez. Fonti dell’Eliseo avrebbero anche riferito che la Francia resta in attesa che Roma comunichi le date per la visita a Parigi della premier, per la quale lei stessa si sarebbe impegnata dopo le tensioni sullo sbarco della Ocean Viking.

La diversa visione sulla gestione dei migranti

Mentre Roma resta ferma sulla responsabilità degli Stati che danno la bandiera alle navi delle Ong, Parigi rimarca che la responsabilità primaria è dello Stato a cui appartiene la zona Sar in cui si trovano le imbarcazioni.

