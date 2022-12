Prima trasferta all'estero per i principi del Galles dalla morte della Regina Elisabetta II

William e Kate sono volati negli Usa. E’ il primo viaggio all’estero per i principi del Galles dopo la morte della Regina Elisabetta II. La tre giorni di Boston è incentrata su un’iniziativa ambientalista dell’erede al trono di Inghilterra: venerdì infatti la coppia reale parteciperà alla cerimonia per l’assegnazione dell’Earthshot Price. Si tratta di un concorso globale che mira a trovare nuovi modi per proteggere il Pianeta e affrontare il cambiamento climatico, che assegna milioni di dollari a una generazione di imprenditori impegnati a sviluppare progetti sostenibili: dalle stufe più pulite alle alternative al cuoio. Il viaggio comprende anche visite a un programma per giovani a rischio, a un laboratorio di sostenibilità e un tour della costa di Boston per vedere gli sforzi della città per combattere il cambiamento climatico.

Dopo il loro arrivo, la coppia reale è salita sul palco della City Hall Plaza – William con un abito blu e Kate raggiante con un abito Burberry, un cappotto Alexander McQueen e orecchini della stilista Shyla London – in mezzo a una stretta sicurezza e a una folla festante, che ha scattato foto e girato video. Il Principe William ha raccontato alla folla che uno dei discorsi del Presidente John F. Kennedy è stato l’ispirazione per organizzare la seconda edizione del Premio Earthshot a Boston.

I Royals hanno anche assistito a una partita Nba, quella tra i Celtics e i Miami Heat.

