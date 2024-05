Il capo dell'Agenzia delle Nazioni Unite incontra il ministro degli Esteri giordano

Il capo dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l’Occupazione dei Rifugiati Palestinesi (UNRWA) ha incontrato domenica il Ministro degli Esteri giordano per discutere della situazione umanitaria a Gaza. In una conferenza stampa congiunta con Ayman Safadi ad Amman, Phillipe Lazzarini ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall’UNRWA a Gaza, soprattutto nel campo dell’istruzione. “Oggi abbiamo mezzo milione di ragazze e ragazzi profondamente traumatizzati, che vivono tra le macerie della Gaza distrutta, per i quali è urgente riportare l’educazione informale e poi quella formale. E più aspettiamo, più corriamo il rischio di gettare i semi per più odio in futuro e forse più estremismo”, ha detto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata