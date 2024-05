Il presidente iraniano viaggiava insieme a 7 funzionari. Soccorsi giunti sul posto, nessuna informazione su condizioni di salute

Un incidente ha coinvolto l’elicottero che trasportava il presidente iraniano Ebrahim Raisi, che ha dovuto effettuare un “atterraggio difficile” d’emergenza. Lo ha riferito la televisione di Stato iraniana, che non ha fornito ulteriori dettagli. Raisi stava viaggiando nella provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale. La TV di Stato ha descritto l’area in cui si è verificato l’incidente come vicina a Jolfa, una città al confine con lo Stato dell’Azerbaigian, a circa 600 chilometri a nord-ovest della capitale iraniana, Teheran. Raisi si trovava in Azerbaigian oggi per inaugurare una diga con il presidente azero Ilham Aliyev.

Soccorsi su luogo atterraggio di emergenza elicottero con Raisi

Il presidente iraniano Raisi era insieme a 7 funzionari, tra cui il ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian e il governatore della provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale, sull’elicottero che ha dovuto fare un atterraggio di emergenza. Lo riferisce l’agenzia Irna, che sottolinea che i soccorsi sono giusti sul posto, nella provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale. Le condizioni atmosferiche e la fitta nebbia rendono difficile il lavoro delle 16 squadre inviate, che hanno però già iniziato le operazione di ricerca.

Da media di Stato no informazioni su condizioni Raisi dopo incidente elicottero

Il presidente iraniano Raisi, il cui l’elicottero ha dovuto fare un atterraggio di emergenza nella provincia iraniana dell’Azerbaigian, viaggiava insieme al ministro degli esteri Amirabdollahian, il governatore della provincia iraniana dell’Azerbaigian orientale e altri funzionari, secondo quanto ha riferito l’agenzia di stampa statale Irna. Un funzionario del governo locale ha usato la parola “incidente” per descrivere quanto accaduto, ma ha ammesso a un giornale iraniano di non aver ancora raggiunto il sito di persona. Né l’Irna né la TV di Stato hanno fornito informazioni sulle condizioni di Raisi.

Agenzia Mehr cancella notizia su Raisi non ferito in incidente

L’agenzia Mehr ha cancellato dal suo sito la notizia secondo cui il presidente Raisi sta bene e stava viaggiando con un corteo di automobili verso Tabriz, dopo che uno degli elicotteri del convoglio del presidente ha avuto un atterraggio difficile. Lo riporta l’agenzia Tass, che aveva inizialmente rilanciato la notizia di Mehr.

