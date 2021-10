Il duca di Cambridge: "Sarebbe un disastro se mio figlio si trovasse a parlare degli stessi problemi tra 30 anni"

Monito del Principe William sul cambiamento climatico: “Stiamo rubando il futuro dei nostri figli”, ha dichiarato il Duca di Cambridge in un’intervista alla BBC in occasione dell’Earthshot Prize, premio introdotto quest’anno e che viene assegnato a cinque persone che si sono distinte nell’individuare soluzioni pratiche per la salvaguardia dell’ambiente. “Per me, sarebbe un disastro assoluto se George fosse seduto qui a parlare tra 30 anni ancora della stessa cosa, perché a quel punto sarà troppo tardi”, ha aggiunto William.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata