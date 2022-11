Nel frattempo a Pechino sono stati registrati altri due decessi correlati al Covid

Sono milioni le persone in lockdown in seguito alle restrizioni imposte dal governo cinese per reprimere un grande focolaio di Covid-19 a Guangzhou. Al momento nella metropoli nel sud della Cina il trasporto pubblico è stato sospeso, e ai residenti viene richiesto un test negativo prima di poter lasciare le loro abitazioni. Il distretto di Baiyun, che ospita 3,7 milioni di persone, ha sospeso le lezioni in presenza nelle scuole e chiuso le università. Le misure dovrebbero durare fino a venerdì, ha annunciato l’amministrazione cittadina. Nel frattempo a Pechino sono stati registrati altri due decessi correlati al Covid. Domenica, la capitale ha riportato la prima morte per Covid in Cina in quasi sei mesi.

