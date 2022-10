L'ultimo blocco è iniziato lunedì nella città di Fenyang, nella provincia dello Shanxi

Alcune città cinesi stanno imponendo nuovi blocchi e restrizioni dopo che il numero di nuovi casi quotidiani di Covid è triplicato al termine di una settimana di vacanza. L’ultimo blocco è iniziato lunedì nella città di Fenyang, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina. Nella vicina regione della Mongolia Interna, la capitale Hohhot ha annunciato che a partire da martedì sarà vietato l’ingresso in città ai veicoli e ai passeggeri esterni. Hohhot ha registrato più di 2.000 casi in circa 12 giorni. Il numero di nuovi casi giornalieri è cresciuto a circa 1.800 dai 600 che si registravano prima delle vacanze. Sono stati segnalati focolai in tutto il paese, con i più grandi nella Mongolia interna e nella regione dell’estremo ovest dello Xinjiang. Entrambi hanno registrato diverse centinaia di nuovi casi al giorno. A Shanghai la scorsa settimana due distretti hanno annunciato la chiusura di cinema e altri luoghi di intrattenimento.

