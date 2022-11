Blackout nella capitale, sirene antiaeree in tutto il Paese

IN AGGIORNAMENTO – L’allerta area è tornata in tutta l’Ucraina a seguito di un nuovo attacco missilistico da parte della Russia. Lo riportano i media ucraini citando le informazioni che arrivano dai comandi militari e dai capi delle varie amministrazioni regionali. Diverse esplosioni sono state avvertite nelle zone del Dnipro e ad Odessa. A Dnipro i feriti sono almeno 14. Vitaly Kim, capo dell’amministrazione militare della regione di Mykolaiv, ha segnalato il lancio di 4 missili invitando le persone a prendere riparo. La difesa aerea Ucraina si è attivata anche nelle regioni di Cherkasy, Poltava e Kharkiv. Anche nel Luhansk, il capo dell’amministrazione militare Serhii Gaidai ha rivolto l’invito alla popolazione di non trascurare i segnali dell’allerta aerea.

Anche a Kiev e nella regione circostante si è attivato il sistema di difesa antiaerea in seguito agli attacchi missilistici delle truppe russe. Lo ha riferito il capo dell’amministrazione militare di Kiev, Oleksiy Kuleba, come riporta Ukrainska Pravda. A Kiev è stata avvertita un’esplosione, e sono state introdotte interruzioni di corrente di emergenza.

Missile su Odessa

Un missile russo ha colpito una un’infrastruttura ad Odessa durante gli attacchi lanciati su diverse città ucraine da parte di Mosca. Lo ha riferito su Telegram il governatore della regione Maksym Marchenko, avvertendo della minaccia di un “massiccio attacco missilistico sull’intero territorio dell’Ucraina”.

Esplosioni in Crimea

Anche nella Crimea occupata dalla Russia si sono udite esplosioni.

Sono quattro le persone rimaste uccise a seugito di un attacco missilistico effettutato nella notte dalle truppe russe su Vilniansk, nella regione di Zaporizhzhia. Lo ha riferito l’ufficio presidenziale ucraino, come riporta Unian, aggiungendo che nell’attacco sono stati colpiti diversi edifici residenziali.

Zelensky: “Ecco la pace russa”

“Ecco un’altra conferma dal Dnipro che i terroristi vogliono la pace. Mattina. Una città tranquilla e il desiderio delle persone di vivere una vita normale. Vai a lavorare, per affari. Attacco missilistico! Lo stato terrorista in realtà vuole portare agli ucraini solo quanto più dolore e sofferenza possibile”. Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha anche pubblicato un video dell’attacco missilistico su Dnipro, uno dei vari attacchi effettuati nella mattinata dalle truppe russe su diverse città ucraine.

Zelensky: “Più pressione su Russia”

La pace può essere raggiunta ma deve “aumentare la pressione sulla Russia”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo al Bloomberg New Economy Forum.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata