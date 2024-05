Da Mosca a Caracas, da Hezbollah a Hamas, fino all'Unione Europea e all'Egitto, i messaggi di cordoglio

Numerosi i messaggi di cordoglio a livello internazionale per la morte del presidente iraniano Ebrahim Raisi e del ministro degli esteri Hossein Amir-Abdollahian, scomparsi insieme ad altre 6 persone in un incidente aereo domenica 19 maggio. L’Unione Europea ha espresso, tramite il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, condoglianze alle famiglie delle vittime, mentre la Russia, tramite il ministro degli Esteri Lavrov, ha definito Raisi e Abdollahian “veri amici di Mosca”. Raisi “era un amico e una persona eccezionale”, ha commentato invece quanto avvenuto il presidente venezuelano Maduro.

Lavrov: “Raisi e Abdollahian veri amici della Russia”

“Il presidente iraniano Ebrahim Raisi e il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian erano conosciuti come amici veri e affidabili” della Russia “hanno avuto un ruolo nel rafforzare la cooperazione reciprocamente vantaggiosa russo-iraniana e un partenariato basato sulla fiducia ha un valore inestimabile”. Così il ministro russo degli Esteri, Serghey Lavrov, in un messaggio nel quale afferma che Mosca è “profondamente rattristata dalla notizia della tragica morte di Raisi e del capo del ministero degli Esteri iraniano in un incidente in elicottero”. Lo riporta Ria Novosti.

Michel: “Dall’Ue condoglianze a Teheran per morte Raisi”

L’Unione europea “esprime le sue sincere condoglianze per la morte del presidente” iraniano Ebrahim Raisi e del ministro degli Esteri Hossein Amir-Abdollahian “nonché di altri membri della loro delegazione e dell’equipaggio, in un incidente in elicottero. Il nostro pensiero va alle famiglie”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Hamas: “Solidarietà a Teheran dopo morte Raisi”

Hamas ha espresso “piena solidarietà” all’Iran per la morte, in un incidente in elicottero, del presidente Ebrahim Raisi, del ministro degli Esteri Hossein Amir Abdollahian e di altri funzionari di Teheran, dicendo di condividere il “dolore e la tristezza” del popolo iraniano. Lo riporta al Jazeera. “Siamo fiduciosi che la Repubblica Islamica dell’Iran supererà le implicazioni di questa grande perdita; il fraterno popolo iraniano ha istituzioni in grado di affrontare questa grave crisi”, aggiunge Hamas in un comunicato.

Hezbollah: “Raisi protettore dei movimenti di resistenza”

Hezbollah piange la morte del presidente iraniano, Ebrahim Raisi, in un incidente in elicottero. Nella nota del gruppo militante libanese, Raisi viene descritto come “un fratello maggiore per noi, un forte sostenitore e un convinto difensore dei nostri problemi e di quelli delle nazioni arabe, in particolare Gerusalemme e la Palestina, e un protettore dei movimenti di resistenza e di coloro che combattono essi in tutto il mondo in tutte le posizioni di responsabilità che ha ricoperto”.

Maduro scioccato per morte Raisi: “Amico e persona eccezionale”

Nel suo intervento di lunedì, il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha affermato di essere scioccato dalla tragica notizia della perdita del presidente della Repubblica islamica dell’Iran. Ha detto che gli è dispiaciuto molto dover dire addio a una persona eccezionale e un grande essere umano, difensore della sovranità del popolo iraniano e amico incondizionato del suo Paese. Lo riporta l’agenzia Mehr.

Al Sisi: “Solidarietà a Teheran per grave perdita”

Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi ha espresso cordoglio per la morte del presidente iraniano, Ebrahim Raisi, in un incidente in elicottero. In un comunicato Al Sisi ha espresso la solidarietà del suo Paese alla “leadership e al popolo iraniano per questa grande perdita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata