Lo ha detto il presidente ucraino al Bloomberg New Economy Forum, in corso in questi giorni a Singapore

La pace può essere raggiunta ma deve “aumentare la pressione sulla Russia”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, intervenendo al Bloomberg New Economy Forum, in corso in questi giorni a Singapore. “La pace in Ucraina è un’esigenza globale. Sottolineo: non una tregua temporanea, non un’illusione di pace, con cui la Russia tenta semplicemente di preparare una nuova fase di aggressione, ma una pace reale. So che può essere raggiunta”, ha aggiunto Zelensky, “ma per questo dobbiamo preservare l’unità globale, continuare a sostenere la nostra lotta per la libertà e aumentare la pressione sulla Russia. Ed è necessario preservare la razionalità globale e cooperare con noi già da ora per il bene dello sviluppo futuro”.

