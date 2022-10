La struttura risaliva agli anni '30 e aveva chiuso i battenti nel 2009

Una centrale elettrica a carbone dismessa nel Minnesota occidentale è stata abbattuta. La Xcel Energy – società di servizi pubblici proprietaria della Minnesota Valley Generating Station – ha usato esplosivi per far demolire la struttura ormai centenaria. Una massa di detriti e polvere nera ha invaso la zona. L’impianto a carbone risale agli anni ’30 e ha chiuso i battenti nel 2009 a causa del passaggio a fonti di energia più pulite. Marshall ha spiegato che la società ora ripulirà e riciclerà il cemento, i mattoni e il metallo dalla struttura dell’impianto e il sito dell’impianto sarà probabilmente seminato. Demolizioni simili sono avvenute anche in Florida, Arizona e Illinois.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata