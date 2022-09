Lo smantellamento completo è previsto per la primavera del 2023

È stata demolita la centrale a carbone dismessa di Boardman, in Oregon. I pensionati e i dipendenti della Portland General Electric hanno potuto assistere alla demolizione dell’ultima centrale a carbone dell’Oregon. L’impianto ha fornito energia all’Oregon per 40 anni. La demolizione è stata una delle fasi del processo di bonifica ambientale in corso presso l’impianto. Lo smantellamento completo è previsto per la primavera del 2023.

