Nelle ultime 24 ore sono morte due persone nel Donetsk mentre altre sei sono rimaste ferite in un attacco missilisto su Kharkiv

Sono circa 2mila i soldati russi inviati nel territorio occupato di Kherson per compensare le perdite e rafforzare le unità in prima linea. L’informazione proviene dallo Stato Maggiore delle Forze armate ucraine, secondo quanto riporta Ukrinform. Intanto proseguono gli attacchi in tutto il Paese.

Attacco a Kharkiv e a Bakhmut

Sei persone sono rimaste ferite in un attacco missilistico russo su un complesso industriale di Kharkiv, avvenuto la mattina del 21 ottobre. Lo ha riferito Oleg Sinegubov, il capo dell’amministrazione militare regionale di Kharkiv, su Telegram, come riporta Ukrinform. Si registrano altre vittime nel Donetsk: due morti e un ferito a Bakhmut, secondo quanto riferito dal governatore

Quattro morti nel Kherson

Le autorità filo-russe dell’amministrazione della regione di Kherson, invece, accusano le truppe ucraine di un attacco missilistico sui civili, durante l’evacuazione dell’insediamento, che ha causato almeno quattro morti. Kirill Stremousov, vice capo dell’amministrazione della regione di Kherson, ha riferito che non risultano bambini tra le vittime e che una decina di veicoli civili sono stati distrutti.

Gli 007 britannici: “Coinvolti 70mila soldati bielorussi? È un diversivo”

L’intelligence del ministero della Difesa britannico ritiene che la Russia abbia orchestrato un diversivo annunciando che 70mila soldati bielorussi sarebbero stati coinvolti in un nuovo gruppo di forze congiunte con la Bielorussia, così da deviare le forze di Kiev al confine settentrionale. “Il 14 ottobre, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha affermato che 70mila soldati bielorussi e almeno 15mila russi sarebbero stati coinvolti in un nuovo gruppo di forze. Il 15 ottobre, le autorità di Minsk hanno diffuso un video in cui si affermava di mostrare l’arrivo delle truppe russe in Bielorussia. Tuttavia, ad oggi è improbabile che Mosca abbia effettivamente dispiegato un numero significativo di truppe extra in Bielorussia”, si legge nel report dell’intelligence britannica.

