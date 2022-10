La polizia ha specificato che le salme di 111 civili e 35 soldati sono state sepolte nelle trincee

Il dipartimento di polizia della regione di Donetsk ha riferito di aver trovato 146 corpi in una fossa comune nella cittadina liberata di Lyman, come riporta Kiev Independent. La polizia ucraina ha specificato che i corpi di 111 civili e 35 soldati sono stati sepolti in trincee e alcune tombe non erano contrassegnate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata