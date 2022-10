Le parole del presidente ucraino durante il suo intervento al Consiglio Europeo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo intervento al Consiglio Europeo, ha chiesto anche all’Italia di intervenire per fornire a Kiev “sistemi di difesa aerea”. Lo riporta Ukrinform.

“Dobbiamo fare tutto il possibile per impedire alla Russia di distruggere il nostro sistema energetico con missili e droni. Abbiamo già ricevuto un sistema IRIS-T molto efficace dalla Germania. Ringrazio il Cancelliere per questo. Questo sistema tedesco protegge non solo i cieli ucraini. Protegge la stabilità europea, limitando il terrore russo, che colpisce sia il nostro paese che, in futuro, i vostri paesi. Ma abbiamo bisogno di più sistemi di difesa aerea e antimissilistico per creare uno scudo aereo veramente affidabile“, ha detto Zelensky.

“So che alcuni paesi dell’Ue hanno già confermato la loro partecipazione a questo lavoro. E vi esorto ad accelerare il più possibile l’attuazione delle decisioni. Mi rivolgo ora alla Francia, all’Italia, agli altri nostri partner, e non solo in Europa, ma anche negli Stati Uniti d’America. Non solo a chi produce difesa aerea e difesa antimissilistica, ma anche a chi dispone dei sistemi necessari. Più i cieli ucraini saranno protetti, più la vita sarà stabile in tutta Europa. Dobbiamo assicurarlo”, ha aggiunto Zelensky.

Nuove sanzioni contro Russia e Iran

“Servono nuove potenti sanzioni contro Russia e Iran per collusione con uno stato terrorista. Anche se solo questo mese abbiamo distrutto più di 200 droni iraniani e abbiamo colpito dozzine di obiettivi diversi, i rappresentanti iraniani mentono ancora come se non avessero consegnato i droni alla Russia” ha sottolineato il leader di Kiev nel suo intervento al Consiglio Europeo. “La Russia deve pagare per questo terrore. E questo dovrebbe riflettersi nel nono pacchetto di sanzioni dell’Ue. L’Iran deve essere privato di ogni possibilità o addirittura del desiderio di fornire tali droni a chiunque“, ha detto Zelensky, aggiungendo che “è positivo che ci sia già un primo passo: sono state approvate nuove sanzioni individuali contro figure e società iraniane. Ma pochi individui e aziende non sono una responsabilità. Sono necessari passaggi più sistematici“.

“Chi chiede l’allentamento delle sanzioni contro la Russia o cerca di silurare politicamente il meccanismo delle sanzioni non solo sta cercando di rendere impunito il terrore russo e non solo tradisce la memoria delle vittime del terrore, ma rende anche dipendente l’intera comunità europea dalla potenza più antieuropea del mondo oggi. Prestate attenzione a queste voci in Europa, sono contro l’Europa” ha sottolineato il leader di Kiev.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata