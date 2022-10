Salina Turda era già stata un rifugio antiaereo durante la seconda guerra mondiale

(LaPresse) In Romania, un’enorme ex miniera di sale sotterranea, Salina Turda, diventata negli ultimi anni attrazione turistica, è su un elenco governativo di luoghi che potrebbero diventare rifugio in caso di disastro nucleare. Il conflitto in Ucraina vicino alle centrali nucleari e le minacce della Russia di utilizzare armi atomiche hanno risvegliato i timori in Europa, soprattutto in paesi come la Polonia e la Romania che confinano con l’Ucraina e sarebbero particolarmente vulnerabili in caso di disastro radiologico. In Romania, Salina Turda era già stata un rifugio antiaereo per la popolazione della città durante la seconda guerra mondiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata