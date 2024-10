Il naufrago si era ribaltato al largo dell'isola di Nantucket

Un uomo è stato salvato da due pescatori al largo dell’isola di Nantucket, nello Stato americano del Massachusetts, dopo che la sua barca da pesca si era capovolta nell’Oceano Atlantico.

Sabato 19 ottobre, quasi al tramonto, i compagni di pesca Nicholas Whitbeck e Joe Tormay hanno avvistato quella che pensavano fosse una balena morta all’orizzonte. Avvicinandosi, hanno notato quello che sembrava un uomo appollaiato in cima alla “balena” che agitava il cappello.

La “balena” si è rivelata essere una barca da pesca capovolta sulla quale l’uomo, che aveva perso il cellulare quando la sua barca si era ribaltata, stava usando per rimanere a galla mentre cercava di attirare l’attenzione delle imbarcazioni di passaggio.

I due hanno riposto l’attrezzatura, hanno spinto la barca a tutto gas e hanno avvisato la Guardia Costiera. Manovrare la loro barca in posizione per farlo salire a bordo è stato difficile in parte perché c’era un’ancora sulla linea di galleggiamento che avrebbe potuto perforare la loro barca. L’uomo avrebbe rischiato di trascorrere la notte nell’oceano, morendo quasi certamente di ipotermia, dato che la temperatura dell’acqua era inferiore ai 15 gradi.

