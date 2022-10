Accesi i generatori diesel: "Riserve carburante sufficienti per una decina di giorni", fa sapere Energoatom

Blackout alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, dopo un bombardamento russo nella notte: l’impianto è rimasto completamente senza energia elettrica. Lo rende noto Energoatom, lo riporta Unian.

“A causa di un altro bombardamento da parte delle truppe russe, l’ultima linea di comunicazione con il sistema di alimentazione a 750 kV della centrale nucleare di Dniprovska è stata danneggiata e disconnessa. Di conseguenza, la centrale nucleare di Zaporizhzia è rimasta completamente senza energia elettrica – viene spiegato – i generatori diesel sono stati accesi automaticamente. Le riserve di carburante per il lavoro in questa modalità saranno sufficienti per 10 giorni”, aggiunge la nota.

