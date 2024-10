Il riconoscimento assegnato dal Parlamento europeo per la libertà di pensiero

Il Premio Sacharov 2024 per la libertà di pensiero del Parlamento europeo va al leader delle forze democratiche venezuelane e al candidato dell’opposizione alle elezioni presidenziali di luglio María Corina Machado e Edmundo González Urrutia. I vincitori sono stati annunciati dalla presidente Metsola in Aula, in seguito alla decisione presa dalla Conferenza dei Presidenti del Parlamento europeo. “Il premio Sacharov 2024 per la Libertà di Pensiero è assegnato a María Corina Machado e al presidente eletto Edmundo González Urrutia per la loro coraggiosa lotta per ripristinare la libertà e la democrazia in Venezuela. Nella loro ricerca di una transizione equa, libera e pacifica del potere, hanno sostenuto senza paura i valori che milioni di venezuelani e il Parlamento europeo hanno così a cuore: giustizia, democrazia e Stato di diritto. Il Parlamento europeo è al fianco del popolo venezuelano e di María Corina Machado e del presidente eletto Edmundo González Urrutia nella loro lotta per il futuro democratico del loro Paese. Questo premio è per loro”, ha dichiarato Metsola.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata