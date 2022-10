Per il presidente americano il pericolo di un'apocalisse atomica è al livello più alto dalla crisi dei missili cubani del 1962

Il presidente statunitense Joe Biden afferma che il rischio di un ‘Armageddon’ nucleare è al livello più alto dalla crisi dei missili cubani del 1962, poiché la Russia parla della possibilità di utilizzare armi nucleari tattiche dopo le massicce battute d’arresto subite durante l’invasione in Ucraina. Parlando a una raccolta fondi per il Comitato della campagna senatoriale democratica, Biden aggiunge che il presidente russo Vladimir Putin “non scherza quando parla dell’uso di armi nucleari tattiche o armi biologiche o chimiche”. Poi prosegue: “Non abbiamo affrontato la prospettiva dell’Armageddon da Kennedy e la crisi dei missili cubani”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata