Le forze dell'ordine minacciano il pugno di ferro per arginare le manifestazioni dilagate dopo la morte della 22enne Mahsa

Il comando di polizia iraniano ha avvertito che le forze armate useranno “tutta la loro forza” per respingere le proteste scoppiate dopo la morte della giovane Mahsa Amini, deceduta mentre si trovava sottocustodia dopo essere stata arrestata dalla polizia morale. “Gli agenti di polizia si opporranno con tutte le loro forze alle cospirazioni dei controrivoluzionari e agli elementi ostili e tratteranno con fermezza coloro che interrompono l’ordine pubblico e la sicurezza in qualsiasi parte del Paese”, si legge in una nota, come riporta Al Arabiya citando l’agenzia di stampa Fars.

Ministero Esteri spagnolo convoca ambasciatore Iran a Madrid

Il ministero degli Esteri spagnolo ha convocato l’ambasciatore iraniano a Madrid per esprimere la propria protesta contro la repressione delle manifestazioni e la violazione dei diritti delle donne. Lo si apprende da fonti del ministero.

Il governo spagnolo esprime una ferma condanna della violenza contro i manifestanti pacifici in diverse parti della Repubblica Islamica dell’Iran e chiede che le autorità del Paese “rispettino e garantiscano pienamente il diritto di tutti i cittadini di esprimersi e di manifestare liberamente e pacificamente”.La Spagna, si legge in una nota del ministeri degli Esteri, “ribadisce il suo fermo impegno nella difesa dei diritti umani, e in particolare dei diritti delle donne, che devono essere rispettati in ogni circostanza e in conformità con gli strumenti internazionali universalmente applicabili” e il governo ribadisce in particolare “la sua ferma condanna e il suo ripudio della violenza contro le donne iraniane e dei loro diritti”.

