Nelle ore precedenti la sua morte, la 22enne era stata arrestata per aver indossato il hijab in un modo ritenuto non consono

Masha Amini, la giovane donna la cui morte dopo l’arresto da parte della polizia iraniana ha provocato proteste di massa nel paese, è stata “torturata e insultata” prima di morire. Lo ha rivelato suo cugino, Erfan Mortezaei, in una intervista a Sky News Uk. Nelle ore precedenti la sua morte, la 22enne era stata arrestata per aver indossato il hijab in un modo ritenuto non consono da parte delle forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata