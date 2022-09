Continua a crescere il numero delle vittime delle manifestazioni esplose dopo l'uccisione della 22enne

(LaPresse) Vanno avanti ormai da giorni le proteste in Iran scoppiate dopo l’uccisione della 22enne Mahsa Amini, morta dopo essere stata arrestata dalla polizia morale perché non indossava il velo in modo corretto. È salito a 35 morti il bilancio delle vittime delle manifestazioni che si sono tenute in diverse zone del Paese, tra cui nella capitale Teheran. A testimoniare la tensione decine di video pubblicati online

