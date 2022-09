Il dato è fornito dalla Commissione elettorale centrale della Repubblica autoproclamata

Oltre 850.000 persone hanno votato al referendum sull’adesione della Repubblica popolare di Donetsk (DPR) alla Russia in due giorni, l’affluenza alle urne raggiunge il 55,05%. Secondo quanto riferisce la agenzia russa Tass, lo ha dichiarato sabato il presidente della Commissione elettorale centrale della DPR Vladimir Vysotsky.

Sabato un centinaio di persone provenienti da Mariupol, si sono radunate a Kiev per protestare contro il referendum organizzato dal Cremlino nella loro città natale sulla possibilità di annessione alla Russia

Ucraina: India chiede diplomazia e di riprendere dialogo

“Dialogo costruttivo, una diplomazia e un’azione per risolvere il conflitto in Ucraina per il bene di tutti”. E’ la richiesta del ministro degli esteri indiano Subramanyam Jaishankar, come riporta Abc News. “Siamo dalla parte di coloro che lottano per sbarcare il lunario mentre si osservano i crescenti costi del cibo, del carburante e dei fertilizzanti”, ha aggiunto. Il ministro degli Esteri indiano ha esposto i piani del Paese per il suo turno alla presidenza del G-20 durante il suo discorso di sabato davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

