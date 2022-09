Stanno circolando in queste ore diversi video che riprendono file chilometriche di veicoli in attesa di lasciare il Paese

Immagini video di lunghe code di auto al confine fra Russia e Georgia circolano in queste ore. Quelle diffuse della Bbc mostrano veicoli nella notte disposti in grandi file ad affrontare code di ore.

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato mercoledì una parziale mobilitazione delle truppe. E l’ordine di mobilitare altri 300.000 russi con esperienza militare ha suscitato proteste anche nelle città russe.

Report:

At the border between #Russia and #Georgia in 2022, Russian customs personnel observe a record-breaking line. The queue had 1715 automobiles in it when it started in the morning, and it is still continues. pic.twitter.com/TneSLj0SqI

