Napoli, arrestata a 88 anni per detenzione di droga

È accaduto nel Rione Traiano. Oltre all’anziana, fermata una 58enne. Entrambe erano incensurate

I carabinieri di Napoli hanno arrestato due donne per detenzione di droga nelle loro case nel Rione Traiano. La più anziana ha 88 anni, la seconda 58, ed erano entrambe incensurate.

Nelle abitazioni delle due arrestate, i carabinieri, aiutati dal nucleo cinofili di Sarno, hanno trovato due diversi depositi: nel primo appartamento 21 grammi di cocaina, due tirapugni, un coltello a lama fissa ricurva e un quaderno con all’interno la contabilità con il resoconto della merce tolta dal galoppino di volta in volta; nella seconda abitazione 193 grammi di hashish già suddivisi e pronti per essere venduti. Non si esclude che le due donne possano essere nel libro paga di qualcuno che voleva nascondere la droga da vendere e da prendere ogni volta fosse stato necessario.

Durante le operazioni sono state denunciate altre due persone sorprese in via Tertulliano all’interno di un locale sequestrato in passato perché utilizzato come piazza di spaccio.