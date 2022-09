Le urne resteranno aperte cinque giorni e le votazioni si svolgeranno senza osservatori indipendenti

(LaPresse) I residenti delle regioni ucraine controllate da Mosca hanno iniziato venerdì a votare per il referendum sull’annessione alla Russia. Il voto nelle Repubbliche autoproclamate di Donetsk e Luhansk e nelle regioni meridionali di Kherson e Zaporizhzhia è stato annunciato e organizzato dal Cremlino in pochissimo tempo e arriva a due giorni dall’annuncio di Putin sulla mobilitazione parziale in Russia. Le urne apriranno venerdì e rimarranno aperte per cinque giorni e le votazioni si svolgeranno senza osservatori indipendenti. Vladimir Vysotsky, capo della commissione elettorale separatista a Donetsk, ha spiegato che possono votare anche i cittadini che si trovano all’estero.

