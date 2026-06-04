Delfin, intesa tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico sul riassetto della holding

I fratelli Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico hanno trovato un accordo sul riassetto di Delfin (cassaforte degli eredi di Del Vecchio) con la rinuncia alle azioni legali che erano state annunciate negli scorsi giorni. Rocco Basilico aveva impugnato l’OK di Delfin all’operazione per portare Leonardo Maria Del Vecchio al 37,5% della holding di famiglia.

Rocco Basilico, figlio di Nicoletta Zampillo, moglie del fondatore di Luxottica Leonardo Del Vecchio, aveva adito la giustizia del Lussemburgo contro l’operazione di Del Vecchio jr, ultimo figlio del patron nato dal matrimonio con la stessa Zampillo. Attraverso il veicolo Lmdv Fin, Leonardo Maria punta a salire dal 12,5% al 37,5% di Delfin, diventando il primo socio della holding .Rocco Basilico sosteneva però nella impugnazione che la delibera sarebbe stata approvata con una maggioranza insufficiente rispetto a quanto previsto dallo statuto della società con sede in Lussemburgo. Ora, a quanto confermano fonti vicine a Del Vecchio Junior, i due fratelli avrebbero trovato un punto di accordo, dopo lo scontro che ha avuto per oggetto il trasferimento del 25% di Delfin dai fratellastri Luca e Paola Del Vecchio a Leonardo Maria Del Vecchio, operazione approvata dall’assemblea della holding ad aprile scorso e destinata a portare l’ultimo figlio del fondatore di Luxottica al 37,5% della cassaforte di famiglia.