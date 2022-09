Al via la mobilitazione parzale annunciata dal presidente Putin

I riservisti russi hanno salutato le loro famiglie dopo la mobilitazione parziale annunciata dal presidente Vladimir Putin, per rafforzare le forze volontarie che combattono in Ucraina. Il Ministero della Difesa di Mosca ha dichiarato che circa 300.000 persone saranno richiamate in servizio attivo, ma l’ordine ha lasciato aperta la porta a molte altre chiamate in servizio. La maggior parte degli uomini russi di età compresa tra i 18 e i 65 anni sono automaticamente considerati riservisti.

