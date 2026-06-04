Raid degli Stati Uniti nel Pacifico: colpita una barca forse impiegata nel traffico di droga

Ancora un attacco degli Stati Uniti contro un’imbarcazione accusata di contrabbando di droga nell’Oceano Pacifico orientale. Il raid, che ha ucciso due uomini ed è avvenuto mercoledì, porta ad almeno 207 morti il bilancio complessivo delle vittime da quando attacchi di questo tipo sono iniziati a settembre contro quelli che il presidente Donald Trump definisce “narcoterroristi“. Il Comando Sud degli Stati Uniti ha annunciato l’ultimo attacco nell’ambito della campagna, in corso da mesi, contro presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga che attraversano il Mar dei Caraibi e il Pacifico orientale, dicendo di avere preso di mira i presunti trafficanti lungo rotte di contrabbando note, ma senza fornire prove a sostegno dell’informazione che l’imbarcazione trasportasse droga. Un video diffuso dall’esercito sui social network mostra una piccola imbarcazione che sfreccia sull’acqua prima di prendere fuoco e andare in fiamme.

Trump ha affermato che gli Stati Uniti sono in “conflitto armato” con i cartelli dell’America Latina e ha giustificato gli attacchi come un’escalation necessaria per arginare il flusso di droga verso gli Stati Uniti e le overdose mortali che mietono vite americane. I critici hanno messo in dubbio la legalità complessiva degli attacchi alle imbarcazioni, nonché la loro efficacia, in parte perché il fentanyl all’origine di molte overdose mortali viene trafficato negli Stati Uniti via terra dal Messico, dove viene prodotto con sostanze chimiche importate dalla Cina e dall’India. Gli attacchi hanno attirato un’intensa attenzione da parte di alcuni parlamentari democratici e studiosi di diritto militare.

Gli altri attacchi commessi da settembre 2025

Il primo attacco dell’esercito statunitense all’inizio di settembre suscitò particolare preoccupazione: 2 uomini a bordo dell’imbarcazione erano inizialmente sopravvissuti all’attacco che aveva ucciso altre 9 persone, e si aggrappavano ai rottami quando l’imbarcazione è stata colpita di nuovo, uccidendoli. La Casa Bianca confermò il secondo attacco, insistendo sul fatto che fosse stato effettuato “per legittima difesa” per garantire la distruzione dell’imbarcazione e in conformità con le leggi, ma alcuni studiosi di diritto hanno affermato che un secondo attacco che uccida i sopravvissuti sia stato illegale in qualsiasi circostanza, conflitto armato o meno. L’organismo di controllo del Pentagono ha dichiarato a maggio che intende verificare se l’esercito statunitense abbia seguito un quadro di riferimento consolidato per l’individuazione degli obiettivi durante l’esecuzione degli attacchi. Tuttavia la valutazione si concentra specificamente su quello che è noto come il ‘Ciclo congiunto di individuazione degli obiettivi’ in sei fasi e non sulla legalità degli attacchi, ha affermato l’ufficio dell’ispettore generale.