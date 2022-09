Immagine dall'archivio Ap, nella foto: residenti di Izium

Colpita la diga della città ucraina di Kryvyi Rih

L’esercito russo ha bombardato una diga, che regola le acque del fiume Inhulets, nella città ucraina di Kryvyi Rih. Lo riporta il capo dell’amministrazione militare cittadina, Oleksandr Vilkul, su Telgram stando a quanto riportato da Ukrinform. Residenti sono stati evacuati a causa dell’allagamento delle strade. “Cari residenti di Kryvyi Rih, la Russia ha commesso un altro atto terroristico. Hanno colpito una struttura idrotecnica molto grande a Kryvyi Rih con otto missili da crociera. Il tentativo è di far portare via la nostra città dall’acqua. Stiamo monitorando la situazione, gli sforzi di risposta sono in corso, tutti i servizi sono coinvolti. Ma il livello dell’acqua nel fiume Inhulets è aumentato”, sottolinea Vilkul.

Il sindaco ad interim di Zaporizhzhia Anatoly Kurtev ha affermato che un attacco missilistico da parte delle truppe russe sulla città ha provocato diversi danni, mandando in frantumi le finestre di una fabbrica e provocando un blackout temporaneo. Non sono state segnalate vittime. Lo riporta Kiev Independent.

