Rientrano nella Capitale iraniana le salme delle vittime dell'incidente in elicottero

Rientrate a Teheran le bare del presidente iraniano Ebrahim Raisi, del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahia e degli altri funzionari morti in un incidente in elicottero domenica. Ad attenderle in aeroporto le guardie d’onore. Il gruppo è stato trovato lunedì, poche ore dopo lo schianto del velivolo, lasciando la Repubblica islamica senza due leader chiave, mentre proseguono le tensioni in Medio Oriente.

