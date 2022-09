Il simbolo dell'invasione ucraina da parte daella Russia a Belgrado, foto: AP

L'ambasciatore russo negli Stati Uniti Antonov: "Russia sarebbe nell'area di possibili obiettivi"

Se le forze armate Ucraine ottenessero i missili balistici Atacms dagli Usa, “un simile scenario significherebbe un coinvolgimento diretto degli Stati Uniti in un confronto militare con la Russia“. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov in un’intervista a RIA Novosti. Antonov ha precisato che “questi missili sono progettati per colpire obiettivi a una distanza massima di 300 chilometri”. Secondo l’ambasciatore, “se Kiev riceverà tali armi, le grandi città russe, così come le infrastrutture industriali e di trasporto, rientreranno nell’area di possibile distruzione”.

