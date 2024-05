Dopo le dichiarazioni di un candidato del partito di estrema destra tedesco, che non aveva preso le distanze dalle SS

Il Rassemblement National (Rn), partito populista di destra francese legato a Marine Le Pen, ha deciso di rompere i rapporti in Europa con il partito di estrema destra tedesco Alternative fuer Deutschland (AfD) in vista delle prossime elezioni europee. “Posso confermare che abbiamo deciso di interrompere i rapporti e che non siederemo più con loro durante il prossimo mandato“, ha detto a LaPresse un membro della delegazione a Bruxelles del presidente di Rn, Jordan Barella. Tra i principali motivi della rottura le recenti dichiarazioni del principale candidato di AfD alle elezioni europee, Maximilian Krah, che in un’intervista non aveva condannato e preso le distanze dagli appartenenti alle SS.

Rassemblement National: “Con Meloni buoni rapporti, aspettiamo esito elezioni”

Continuano a essere buoni, invece, i rapporti tra Rassemblement National e la premier Meloni. “Aspettiamo i risultati delle elezioni e le scelte di ogni parte per capire cosa faremo nel prossimo mandato. Ma, come si è potuto vedere al vertice in Spagna dello scorso fine settimana, dove ci siamo incontrati con Meloni e gli altri leader conservatori, le relazioni tra di noi sono buone“, ha detto a LaPresse un membro della delegazione a Bruxelles di Rn. Anche per quanto riguarda possibili nuove alleanze “tutti stanno aspettando l’esito delle elezioni, per capire cosa accadrà nel prossimo mandato”, ha aggiunto Barella.

Lega: “Pieno accordo tra Salvini e Le Pen”

Intanto la Lega di Matteo Salvini si allinea al pensiero di Rn che ha deciso di rompere i rapporti con AfD. “Come sempre, Matteo Salvini e Marine Le Pen sono perfettamente allineati e concordi”, ha fatto sapere il Carroccio.

