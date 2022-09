La cerimonia inizierà alle 11 ora locale, le 12 italiane

Lunghe code si sono formate questa notte e stamattina presto a Londra, dove moltissime persone sono in attesa di dare l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II, morta lo scorso 8 settembre. Il feretro della monarca ha compiuto ieri l’ultimo viaggio, da Buckingham Palace a Westminster Hall, dove resterà fino al funerale in programma lunedì 19 settembre, all’abbazia di Westminster e parteciperanno circa 2mila ospiti, compresi diversi capi di Stato in visita. La cerimonia inizierà alle 11 ora locale, le 12 italiane

La cerimonia sarà proiettata in alcuni cinema e parchi nel sud dell’Inghilterra. Alcune aziende chiuderanno in segno di rispetto, altre rimarranno aperte per consentire alle persone di seguire insieme i funerali. Il Reading Borough Council ha annunciato che terrà una “proiezione solenne” gratuita ai Forbury Gardens, mentre il Bracknell Forest Council trasmetterà la diretta dei funerali in piazza, a Bond Square. Due minuti di silenzio verranno osservati in tutto il Regno Unito a conclusione dei funerali di Stato I funerali si terranno .

La sovrana verrà sepolta a fianco del marito, il principe Filippo, morto il 9 aprile del 2021.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata