I rappresentanti di questi paesi non ci saranno alla cerimonia del 19 settembre prossimo

(LaPresse) – I rappresentanti di Russia, Bielorussia e Birmania non sono stati invitati al funerale di stato della regina Elisabetta II. Lo riferisce la Bbc citando fonti ben informate. Sempre secondo quanto riporta la Bbc, limitazioni sono previste anche per la Repubblica islamica dell’Iran che sarà rappresentata solo a livello di ambasciatori ai funerali della regina in programma il prossimo 19 settembre.

Re Carlo atterrato a Belfast in Nord Irlanda

L’aereo con a bordo re Carlo III è atterrato intanto a Belfast dopo essere partito poco prima da Edimburgo. Il nuovo sovrano del Regno Unito parteciperà a una serie di eventi in Irlanda del Nord in onore della madre, la regina Elisabetta II, morta giovedì nel castello di Balmoral a 96 anni, dopo 70 anni sul trono. Con Carlo c’è la moglie Camilla, regina consorte. La coppia reale visiterà il castello di Hillsborough del XVIII secolo, che è la residenza reale ufficiale. Poi i due incontreranno il segretario di Stato dell’Irlanda del Nord Chris Heaton-Harris e i leader dei partiti politici locali. Si incontreranno quindi con i leader delle principali fedi dell’Irlanda del Nord.

Successivamente si terrà una funzione commemorativa presso la cattedrale di Sant’Anna a Belfast e la coppia tornerà poi oggi stesso a Londra.

