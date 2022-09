Le immagini aeree su Londra

(LaPresse) Centinaia di persone sono rimaste in cosa tutta la notte a Londra, in attesa di entrare a Westminster Hall per omaggiare il feretro della regina Elisabetta. Le immagini aeree sulla città mostrano una coda lunga oltre 3 chilometri ancora giovedì mattina. La veglia per la sovrana durerà quattro giorni, fino al funerale previsto il 19 settembre.

