L'annuncio all'indomani del taglio da parte di Gazprom del 40% del flusso attraverso dil gasdotto Nord Stream

Ue, Egitto e Israele hanno firmato un accordo per “la fornitura stabile di gas naturale all’Ue dalla regione mediorientale”. Lo annuncia su Twitter la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sottolineando che “questo contribuirà alla sicurezza energetica europea”. Prima del tweet di von der Leyen il ministero israeliano dell’Energia, citato dai media israeliani, aveva annunciato che Israele e Unione europea avrebbero firmato oggi un accordo per l’esportazione di gas naturale nel corso di una conferenza regionale al Cairo. L’accordo – secondo quanto spiega il ministero dell’Energia israeliano – consentirà per la prima volta esportazioni “significative” di gas israeliano all’Europa. Il gas israeliano dovrebbe essere mandato in Egitto e da lì inviato verso il mercato europeo.

With this 🇪🇺🇪🇬🇮🇱 agreement we will work on the stable delivery of natural gas to the EU from the East Med region.

This will contribute to our 🇪🇺 energy security.

And we are building infrastructure fit for renewables – the energy of the future. pic.twitter.com/GYFPXwFpsp

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 15, 2022