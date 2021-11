Protesta per le licenze post Brexit

Nel Canale della Manica va in scena la nuova protesta dei pescatori francesi che hanno bloccato il traffico dei traghetti tra le coste britanniche e Calais e il tunnel che passa sotto il tratto di mare: lunghissima la coda dei camion in attesa passare. I pescatori transalpini chiedono a Londra di garantire più licenze di pesca in acque britanniche e criticano Parigi per il mancato sostegno. La tensione fra i due Paesi, nel frattempo, si è anche alzata in relazione agli attraversamenti non autorizzati di migranti nel canale della Manica, dopo che 27 persone sono morte in un naufragio.

