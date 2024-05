Non sono segnalati feriti

Almeno 22 imbarcazioni distrutte in Croazia per un maxi incendio scoppiato nel porto turistico di Medolino, cittadina della penisola istriana molto frequentata dai turisti nella parte settentrionale dell’Adriatico. Non sono segnalati feriti. In corso le indagini per determinare le cause del rogo.

