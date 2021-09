Il partito islamista al governo punta a riconfermarsi in caso di vittoria

(LaPresse) – Il Marocco alle urne, circa 18 milioni di elettori, per scegliere un nuovo Parlamento e nuovi leader locali. I candidati promettono di creare posti di lavoro e dare impulso all’economia, all’istruzione e all’assistenza sanitaria. Gli elettori scelgono tra i candidati di 31 partiti politici e coalizioni che si contendono i 395 seggi alla camera bassa del Parlamento. Sceglieranno anche rappresentanti per 678 seggi nei consigli regionali. Nonostante un calo di popolarità negli ultimi anni, il partito islamista al governo, Giustizia e Sviluppo (PJD), punta a un terzo mandato al timone del governo in caso di vittoria del maggior numero di seggi in Parlamento.

