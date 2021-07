Ingenti danni con auto spazzate vie dai torrenti e alcuni edifici crollati

(LaPresse) Almeno 40 persone sono morte e decine risultano disperse in Germania dopo che le pesanti inondazioni hanno trasformato ruscelli e strade in torrenti impetuosi, spazzando via le auto e causando il crollo di alcuni edifici. Otto delle vittime sono state segnalate nella contea occidentale di Euskirchen con le operazioni di soccorso ostacolate dai problemi di connessioni telefoniche e Internet. Quattro persone sono morte a Coblenza, nella contea di Ahrweiler, e circa 50 sono rimaste intrappolate sui tetti delle loro case in attesa di soccorso. I collegamenti ferroviari sono stati sospesi in gran parte della Renania settentrionale-Vestfalia, lo stato più popoloso della Germania. Il bilancio di danni e vittime però è ancora provvisorio: molti villaggi non sono raggiungibili a causa delle inondazioni.

