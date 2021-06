Risale la tensione nella Striscia, primi incidenti dal cessate il fuoco

(LaPresse/Ap) L’esercito israeliano è tornato a bombardare la Striscia di Gaza, per la prima volta dal cessate il fuoco che il 21 maggio scorso ha posto fine a 11 giorni di conflitto con Hamas. Condotti una serie di raid aerei contro strutture utilizzate dai militanti palestinesi, riferiscono i militari dello Stato ebraico, per pianificare gli attacchi contro Israele. Martedì, centinaia di ultranazionalisti israeliani, alcuni dei quali cantando “morte agli arabi”, hanno sfilato a Gerusalemme Est in una dimostrazione di forza che ha minacciato di innescare nuove violenze. Alcuni palestinesi di Gaza hanno invece lanciato palloni incendiari che hanno causato almeno 10 roghi nel sud di Israele. La marcia ha messo alla prova il nuovo governo israeliano e la tregua che ha posto fine alla guerra di 11 giorni del mese scorso. I palestinesi considerano la marcia, intesa per celebrare la presa di Gerusalemme est da parte di Israele nel 1967, una provocazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata