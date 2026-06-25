Torino, festa grande per San Giovanni: dj set e fuochi d'artificio

Festa grande a Torino per San Giovanni, il patrono della città. Le celebrazioni sono culminate questa sera con un dj set che ha fatto ballare tutta Piazza Vittorio Veneto. Centinaia le persone accorse per godersi la musica e ballare nonostante l’aria rovente di questa fine di giugno. Per concludere in bellezza i festeggiamenti, non poteva mancare lo spettacolo pirotecnico, iniziato intorno alle 23: una pioggia di scintille dorate ha illuminato il cielo torinese, dando appuntamento al prossimo anno.